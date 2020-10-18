Новый украинский беспилотник-разведчик «Аист-100» выведен на госиспытания

Сегодня, 21:31

Ольга Громова

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Новый украинский беспилотник-разведчик «Аист-100» выведен на госиспытания

На Украине вывели на государственные испытания беспилотный авиационный комплекс (БПАК) "Аист-100", предназначенный для ведения разведки. Опытно-войсковую эксплуатацию в ВСУ беспилотник проходит еще с 2016 года, сообщает «Военное обозрение».

Госиспытания «Аиста» проводят работники Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники при участии представителей компании-производителя. По их результатам будет выдано заключении о возможности принятия беспилотника на вооружение Вооруженных сил Украины.

На «госах» особое внимание будет уделено способности «Аиста-100» выполнять свои задачи в условиях активности средств ПВО и систем РЭБ противника.

БПАК "Аист-100" может эксплуатироваться при любой погоде и в любое время суток. Заявленная масса БПАК - всего 5 килограммов при размахе крыльев 1,58 метров. Двигатель у него электрический, позволяет находиться разведывательному дрону в воздухе примерно 2-2,5 часа.

Максимальная высота осуществления полета - полтора километра. Дальность - 100 километров. Украинский беспилотник максимальную скорость может развить в 120 км. Его крейсерская скорость - 70 километров в час.

Разработчик уверяет, что беспилотник способен работать даже в условиях чрезвычайно активности систем радиоэлектронной борьбы противника.

Для этого его оборудовали специальной анти-РЭБ системой DeViRo. Она сканирует окружающую среду на предмет умышленного блокирования сигнализации GPS/Glonass, попытки замены навигационного поля.

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