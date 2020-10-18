Турция промазала ракетой российского ЗРК С-400 по учебной цели

Стало известно, что Турция протестировала российский ЗРК С-400 «Триумф». Однако попасть в цель не удалось. Об этом сообщает «Avia.pro».

Известно, что ЗРК С-400 поражает цель в 100% случаев. Однако во время учений в Турции она не смогла сбить учебную цель. Достоверность информации подтверждают предоставленные видеозаписи в различных ракурсах. Среди них есть и кадры российского Министерства обороны.

Турецкие военные опубликовали видео, где четко видно, как выпущенная ракета пролетает по непонятной траектории. Ракета движется вертикально вверх, не захватив цель. После этого больше ничего не происходит. Не слышно и взрыва от поражения цели.

Министерство обороны России, в свою очередь, опубликовало видео, где ракета молниеносно определяет цель и успешно ее уничтожает. Вопрос о том, где же достоверная информация, остается пока без ответа.