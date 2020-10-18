В США утилизировали более 40 поставленных из РФ аппаратов ИВЛ

Американское издательство BuzzFeed сообщило об утилизации США 40 аппаратов ИВЛ, которые в связи с договоренностью представителей обеих стран были предоставлены Россией. Как оказалось, американские медики ни разу не использовали подаренную технику, а позже и вовсе отправили ее на помойку. Об этом сообщает «Медиазона».

«Аппараты ИВЛ, предоставленные Россией, были утилизированы в связи со строгими требованиями по утилизации опасных отходов», - сообщил сотрудник американского федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Информации о том, когда именно аппараты были уничтожены, не поступало. Известно лишь, что в мае 2020 года техника была доставлена на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Спустя время в оборудованиях были обнаружены технические неисправности.

Представитель агентства также объяснил, что использовать российские аппараты ИВЛ не было возможности из-за отсутствия в больницах специальных адаптеров.

В свою очередь демократическая партия в Конгрессе высказала Белому дому негодование по причине того, что США получили аппараты ИВЛ от компании, которая находится под санкциями.

Напомним, что в апреле нынешнего года медицинское оборудование России было направлено в США в качестве гуманитарного груза. Переправкой занимался российский борт Ан-124. Такой шаг РФ прокомментировала как «протягивание руки помощи гражданам Америки».