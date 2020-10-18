Россиянка описала проживание в турецком отеле словами «скандал в первый же день»

Вчера, 22:33

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Россиянка описала проживание в турецком отеле словами «скандал в первый же день»

Туристка из России, которая недавно посетила один из турецких курортов, поделилась своими эмоциями от отдыха в отеле. По словам россиянки, первый же день ее отдыха не обошелся без скандала с администрацией, информирует «Lenta.ru».

По словам девушки, она просто испытала шок, поселившись в одном из трехзвездочных отелей Мармариса — об этом туристка написала в своем авторском блоке «Летаем сами» на платформе «Яндекс Дзен». Автор блога поделилась с аудиторией своим неудачным путешествием в самую популярную для россиян страну отдыха периода пандемии. Туристка сообщила, что купила через турагентство пакет «Все включено» в бюджетный отель с хорошими отзывами. За 10-дневный отдых девушка заплатила 27 тысяч рублей, вот только номер гостиницы, в который поселили туристку, вовсе не соответствовал заявленной категории. Прежде всего, комната оказалась без балкона, и в ней отсутствовали элементарная комплектация — полотенца, тапочки для душа, мыло и одноразовые зубные щетки. 

«Я отчетливо ощутила запах мужского парфюма у себя на кровати — видимо, мне даже не удосужились поменять постельное белье. Я уверена, что и уборку в номере тоже не провели», — написала девушка.

Она рассказала, что на просьбу поменять ей номер согласно купленному пакету, администрация отеля резко ответила, что свободных номеров нет. 

«Без скандала в первый же день отдыха не обошлось. Я отстаивала свои права, и в итоге мне все-таки предоставили другой номер с балконом и чистым постельным бельем», - поделилась туристка. 

Несмотря на инцидент, девушка в целом осталась довольна отдыхом в Мармарисе — теплое море и отличная погода изгладили неприятное впечатления от первого скандального дня в отеле.

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