Азербайджан освободил еще 24 населенных пункта в Нагорном Карабахе

Сегодня, 20:13

Ольга Громова

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Азербайджан освободил еще 24 населенных пункта в Нагорном Карабахе

Над еще одним городом в Карабахе поднят флаг Азербайджана. ВС страны взяли Зангелан. Видео, на котором военнослужащие рапортуют об этом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, опубликовано на YouTube.

После взятия Зангелана Ильхам Алиев сообщил, что в целом за последние дни азербайджанские военные освободили в Нагорном Карабахе еще 24 населенных пункта. Так, в Зангеланском районе были освобождены ряд сел - это Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы.

В Физулинском районе, об освобождении которого стало известно ранее, под контроль Азербайджана перешли, кроме Физули, села Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.


Еще 7 сел освобождены в Джебраильском. Это, как напомнило Ильхам Алиев, такие селения как Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.

Такие села, как Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли и Венг контролируются Азербайджаном в Хаджавендском районе.

Президент страны даже решил переименовать одно из взятых сел. Венг отныне будет носить азербайджанское название - Чинарлы.

Ранее Алиев сообщал, что с начала новой фазы конфликта ВС страны были освбождены 40 населенных пунктов.

Напомним, такими успехами Баку делится на фоне того, что в зоне карабахского конфликта с полуночи 18 октября действует гуманитарное перемирие. Впрочем, лишь на уровне договоренностей. Режим прекращения огня не продержался без нарушений и сутки.


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