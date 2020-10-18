Армия обороны Арцаха показала видео уничтожения врага и взятия его позиций

Армия обороны Арцаха выложила в Сеть видео, на котором показала момент взятия вражеских позиций.

На кадрах, которые появились в Сети сегодня, 20 октября, показан момент наступления солдат Армии обороны Нагорного Карабаха, а также занятие отбитой у азербайджанских войск позиции. Также запечатлен момент общения с журналистами.

Пресс-секретарь Минобороны Армении, на странице которой также появился ролик, была немногословной.

«Мальчики, которые заняли позицию врага», - написала она под видео.

Мальчиками она назвала бойцов не зря - все солдаты на самом деле юные парни. Они заявили журналистам, что подробности взятия позиций врага раскрывать не будут, так как не имеют право. Но им была поставлена боевая задача занять их - и они это сделали, хотя было и немного трудно.

Ранее сообщалось, что в Армении сформировали специальный женский отряд, в который вошли более сотни представительниц прекрасного пола. Главное требование к кандидаткам - возраст от 21 лет и выше, а также надлежащий уровень физической подготовки.