Хоррор «Синистер» признали самым страшным фильмом в истории

Очень занимательный эксперимент провели исследователи незадолго до Хэллоуина. Называется он «Проект «Наука страха».

К участию в нем пригласили зрителей разных возрастных групп, которым предложили посмотреть 50 самых рейтинговых хорроров по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. При этом отслеживалось сердцебиение каждого человека. Благодаря этому в ходе исследования Broadbandchoices удалось выяснить, какой же фильм может считаться самым страшным в истории с научной и доказательной точки зрения.

В итоге бесспорным лидером стал фильм «Синистер», снятый в 2012 году Скоттом Дерриксоном, сообщает Forbes. При просмотре ленты сердца зрителей бились со средним ритмом в 86 ударов в минуту. Это, к слову, на 32 процента превышает обычный показатель - 65 ударов в минуту.

На втором месте - «Астрал» режиссера Джеймса Вана. Фрагменты этой картины порой заставляли пульс участников просмотра повышаться до 133 ударов.

На третьем, «бронзовом», месте, еще один фильм Джеймса Вана - «Заклятие». Когда его смотрели участники эксперимента, у них сердцебиение было на уровне 85 ударов в минуту.

В десятку самых страшных фильмов попали «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Оно» (2014 год), «Заклятие-2», «Бабадук», «Спуск» и «Визит».