Баранец раскрыл загвоздку, из-за которой Турция и США не смогут разгадать С-400

Причину того, что Турция не сможет разгадать секрет российского ЗРК С-400, объяснил военный обозреватель Виктор Баранец.

Ранее Анкара приобрела у России комплекс ПВО С-400, пишет Царьград . Пентагон в открытую хотел перекупить данное вооружение. Но Турция, по условиям контракта с Россией, официально сделать это не смогла.

Баранец уверен, что даже если условия контракта будут нарушены, взломать комплекс ПВО ни турецкие, ни американские инженеры не смогут. По его словам, этот комплекс получил довольно серьезную защиту от вторжения, поэтому добраться до его «начинки» и выяснить всего его секреты другие страны не смогут.

«Русские конструкторы, инженеры, технологи - они не дураки. Продавая такие системы, они вставляют в это оружие такие «фишки», которые не позволяют стрелять по российским самолетам. Во-вторых, такое оружие - внимание! - продается с пониженными боевыми возможностями», - подчеркнул Баранец.

Третьим фактором, который не даст другим странам узнать секреты российских ПВО, является то, что они получили множество степеней защиты. Поэтому при вскрытии схем или плат, они сразу же приходят в негодность.