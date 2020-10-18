Иран отказался пропускать военные самолеты России в Армению

Власти Ирана отказались пропускать военные самолеты России в Армению через воздушное пространство этой страны. Официальный Тегеран по-прежнему не хочет поддерживать ни одну из сторон карабахского конфликта. И это притом, что Иран - единственная страна в мире, которая граничит и с Арменией, и с Азербайджаном, и с непризнанной НКР.

В Тегеране официально заявили, что не будут открывать свое воздушное пространство для того, чтобы российские военные самолеты могли попасть на территорию Армении. Более того, до окончания вооруженного конфликта там не собираются поддерживать ни одну из конфликтующих сторон.

Заявление прозвучало на фоне появившейся информации о том, что Иран все же разрешил российской авиации зайти в воздушное пространство соседней страны.

«Иран не открывал свои границы для отправки российского оружия в Армению. Такие заявления являются голословными обвинениями», - заявил глава Минобороны Ирана в интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира».

Между тем на сегодня единственный воздушный коридор, который позволяет связать Москву и Ереван, пролегает через Иран.

Отказ Тегерана пропускать российские военные самолеты может серьезно ограничить оказание Россией помощи Армении, пишет Авиапро.