В Минобороны Армении заявили о создании женского отряда для защиты страны

Почти 100 женщин отправятся в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях.

Для защиты страны в Армении был сформирован специальный женский отряд, сообщил представитель Минобороны этой страны Арцрун Ованнисян.

«Наре Сюни и Наре Хлгатян сформировали женский отряд, уже записались 100 человек», — сказано в его сообщении, оставленном в Facebook.

Ранее Хлгатян в Facebook уточнила, что инициативная группа, в которую она входит, обратилась к Армении с просьбой включить девушек "в ряды защитников Родины".

Активистка рассказала, что в этот отряд набирают не всех. Попасть в него могут девушки в возрасте от 21 и старше. При этом у них должен быть соответствующий уровень физической подготовки. Предпочтение будет отдано девушкам, которые умеют владеть оружием.

Напомним: в Нагорном Карабахе, куда отправятся девушки, снова стало горячо с 27 сентября. В этот день Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинения в обстрелах и провокациях.

Конфликт разгорелся еще при Союзе - в 1988 году. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится порядка 20% территории, которую международное сообщество считает территорией Азербайджана. НКР находится в статусе непризнанной республики.

Ереван и Баку объявили второе по счету перемирие с 00.00 18 октября (23.00 по Москве 17 октября). Но долго оно не продержалось. Уже в ночь на воскресенье стороны обрушились друг на друга с обвинениями в нарушении режима прекращения огня. А сегодня утром пресс-секретарь Минобороны Армении сообщила о наступлении Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения.