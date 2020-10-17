Боевые корабли РФ демонстративно прошли рядом с армадой 6-го флота ВМС США

Сегодня, 15:28

Ольга Громова

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Боевые корабли РФ демонстративно прошли рядом с армадой 6-го флота ВМС США

Российские боевые корабли демонстративно прошли рядом с армадой шестого флота Военно-морских сил США, сообщил Telegram-канал «Оперативная линия».

По его сведениям, три российских боевых корабля во главе с большим противолодочным «Вице-адмирал Кулаков» после выполнения задач в составе группировки сил ВМФ РФ вышли из порта в Тартусе (Сирия). Направлялись они в Баренцево море. Но в пути российские военные моряки решили «пощекотать нервы» американцам.

Не доходя до центра Средиземноморья, они взяли чуть на север и демонстративно прошли мимо боевых кораблей Шестого флота ВМС США.

По информации источника СМИ, сейчас танкер "Академик Пашин" все еще находится недалеко от американской армады - у острова Крит.

Согласно предположению, поменяв траекторию, российские корабли специально сблизились с американскими судами - это была «демонстрация силы».

И хотя специалисты считают, что группа в составе трех российских кораблей особой военной мощи и опасности для американцев не представляет, но сам факт демонстративного прохождения их должен был задеть, и очень сильно.

Отметим, что официально информация о «дефиле» российских боевых кораблей перед армадой 6-ого флота ВМС США пока не подтверждена.

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