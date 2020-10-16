Российские военные корабли развернуты в боевой порядок у территориальных вод Азербайджана

Сегодня, 20:00

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Российские военные корабли развернуты в боевой порядок у территориальных вод Азербайджана

Представили Минобороны РФ сообщили о начале учений Каспийской флотилии российского флота. Развертывание кораблей в боевой порядок в территориальной близости к Азербайджану может свидетельствовать об усилении напряженности политических взаимоотношений государств, информирует «Avia.pro».

Как заявляет источник, вблизи территориальных вод Азербайджана внезапно появилась группировка российских боевых кораблей. По официальной информации Министерства обороны РФ, этот флот осуществляет запланированные учения. Однако военные журналисты полагают, что одной из причин усиления концентрации Каспийской флотилии является обеспечение контроля за территорией Азербайджана со стороны Каспийского моря. Также не исключена вероятность контроля взлётов и посадок средств боевой авиации ВВС Азербайджана и наблюдения за турецкими истребителями.

При этом в Минобороны РФ отметили, что учения не несут угрозы прикаспийским государствам и не ограничат их экономическую деятельность, так как маневры проходят севернее Апшеронского полуострова, на котором расположена столица Азербайджана город Баку. Подчеркивается, что план учений предусматривает боевые стрельбы, но они никак не навредят расположенным вдоль побережья Каспийского моря странам.

На данный момент известно, что российский ракетный корабль «Татарстан» уже провел ряд мероприятий, чтобы выявить потенциального врага. С этой целью использовалось современное гидроакустическое оборудование. Также был проведен ряд испытаний загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух», которая отрабатывала техники обнаружения как надводных, так и воздушных целей. Отмечается, что в составе флотилии имеются также корабли других классов — в частности, малые артиллерийские. Оснащенные противокорабельными ракетами и средствами противовоздушной обороны, они способны при возникшей угрозе закрыть все пространство Каспийского водного бассейна.

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