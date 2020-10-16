Минздрав Армении предупредил о риске вспышки чумы в Нагорном Карабахе

Сегодня, 17:14

Ольга Громова

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Минздрав Армении предупредил о риске вспышки чумы в Нагорном Карабахе

Минздрав Армении на своей официальной странице в Facebook предупредил о высоком риске вспышки чумы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Ведомство сообщает, что зона боевых действий проходит через районы, где ранее уже были вспышки чумы: через Зангезур-Карабахскую зону и окрестности реки Аракс.

В Минздраве настаивают на немедленной передаче тел погибших для захоронения. В противном случае, говорится в сообщении, они могут стать источниками разных заразных и страшных болезней, в том числе и чумы.

«Повреждение систем водоснабжения и канализации создает неблагоприятные санитарно-гигиеничные условия. В условиях войны невозможно проведение надлежащих очистных и дезинфекционных работ. Это создает благоприятные условия для развития инфекционных кишечных заболеваний, таких, как холера, гепатит А, дизентерия и прочие», - цитирует «Армения.Спутник» сообщение ведомства.

Указывается, что боевые действия в зоне конфликта способствуют активизации очагов и увеличению риска распространения грызунами инфекционных заболеваний - речь о той же чуме, туляремии и лептоспирозе.

Минздрав также обращает внимание на то, что инфекция и болезни угрожают не только НКР, Армении и Азербайджану, но и странам, граничащим с зоной конфликта. Особенно Ирану.

Минздрав предупредил, что если вспышка чумы станет реальностью и перерастет в эпидемию, ответственность за нее будет нести Азербайджан, поскольку страна постоянно нарушает «требования гуманитарного прекращения огня, подписанного 10 октября, для обмена трупами».

Напомним: перемирия удалось добиться на переговорах глав МИДов Армении и Азербайджана при участии России. Но почти сразу после вступления в силу оно было нарушено.

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