Минздрав Армении предупредил о риске вспышки чумы в Нагорном Карабахе

Минздрав Армении на своей официальной странице в Facebook предупредил о высоком риске вспышки чумы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Ведомство сообщает, что зона боевых действий проходит через районы, где ранее уже были вспышки чумы: через Зангезур-Карабахскую зону и окрестности реки Аракс.
В Минздраве настаивают на немедленной передаче тел погибших для захоронения. В противном случае, говорится в сообщении, они могут стать источниками разных заразных и страшных болезней, в том числе и чумы.
Указывается, что боевые действия в зоне конфликта способствуют активизации очагов и увеличению риска распространения грызунами инфекционных заболеваний - речь о той же чуме, туляремии и лептоспирозе.
Минздрав также обращает внимание на то, что инфекция и болезни угрожают не только НКР, Армении и Азербайджану, но и странам, граничащим с зоной конфликта. Особенно Ирану.
Минздрав предупредил, что если вспышка чумы станет реальностью и перерастет в эпидемию, ответственность за нее будет нести Азербайджан, поскольку страна постоянно нарушает «требования гуманитарного прекращения огня, подписанного 10 октября, для обмена трупами».
Напомним: перемирия удалось добиться на переговорах глав МИДов Армении и Азербайджана при участии России. Но почти сразу после вступления в силу оно было нарушено.
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