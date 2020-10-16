Китай впервые показал аналог российского «Кинжала»

В Сеть попали фото и видео китайского бомбардировщика H-6N, оснащенного новой баллистической ракетой. Она является аналогом российского «Кинжала».

В Китае впервые решились показать свою новую баллистическую ракету воздушного базирования для бомбардировщиков H-6N НОАК. Она твердотопливная, с дальностью полета свыше 2500 километров.

На появившемся в Сети видео показан пролет модифицированного бомбардировщика H-6 с закрепленной под фюзеляжем разрабатываемой ракетой.

Эксперты предполагают, что речь идет о модификации ПКР DF-21D семейства "Дунфэн-21" наземного базирования.

Китай начал разворачивание ракеты после того, как СМИ сообщили о том, что у РФ появился гиперзвуковой «Кинжал». Речь о баллистической ракете с обозначением Х-47М2, которая обладает противокорабельными и ударными способностями. Российскую ракету смогут нести на себе МиГ-31К и Ту-22М3.

Эксперты, сопоставив две ракеты, пришли к выводам, что российская более компактная, нежели китайская. Ко всему в случае с Поднебесной пока не совсем ясно, кто, кроме бомбардировщиков H-6N, сможет ее нести на себе. Если Китай сможет оснастить этим оружием истребитель JH-7 и перспективный бомбардировщик-невидимку H-20, в этом случае Пекин сможет добиться полного контроля над западной частью Тихого океана и держать под прицелом своих боевых самолетов с такими ракетами корабли ВМС США на дальнем расстоянии.