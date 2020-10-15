Индия выдвинула России ультиматум из-за частых поломок истребителей МиГ

Индия выдвинула России ультиматум. В стране недовольными частыми поломками закупленных у РФ истребителей.
ВВС Индии согласятся принять новую партию МиГ-29К только в случае, если Россия устранит проблемы с двигателями. Суть ультиматума со ссылкой на обращение ВВС Индии раскрыл Телеграм-канал Baza.
Пока же в Индии решили приостановить использование истребителей МиГ-29К. В ВВС страны заявляют о слабом месте истребителей, которое российские конструкторы не в состоянии устранить уже много лет подряд - десять, если быть точнее. Речь о реактивных двухконтурных двигателях РД-33МК, которые МиГ использует почти во всех своих последних проектах.
Индийцы указывают на проблемы с топливными коллекторами и повышенный расход масла. Двигатели, а значит, и истребители, слишком часто выходили из строя - сообщается о 15 поломках за последние годы.
В итоге в письме ВВС Индии, рассказывая об этом, фактически ставят ультиматум: либо РФ исправляет недочеты по двигателям, либо Индия отказывается от истребителей. А сумма контракта, к слову, немалая - 2,5 млрд долларов.
Вадим Козюлин, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности «ПИР-центра», считает, что в данном случае расстарался конкурент, который пытается перебить предложение и продвинуть свою продукцию.
Вероятно, речь о Франции и ее истребителях Dassault Rafale.
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