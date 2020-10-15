Индия выдвинула России ультиматум из-за частых поломок истребителей МиГ

Индия выдвинула России ультиматум. В стране недовольными частыми поломками закупленных у РФ истребителей.

ВВС Индии согласятся принять новую партию МиГ-29К только в случае, если Россия устранит проблемы с двигателями. Суть ультиматума со ссылкой на обращение ВВС Индии раскрыл Телеграм-канал Baza.

Пока же в Индии решили приостановить использование истребителей МиГ-29К. В ВВС страны заявляют о слабом месте истребителей, которое российские конструкторы не в состоянии устранить уже много лет подряд - десять, если быть точнее. Речь о реактивных двухконтурных двигателях РД-33МК, которые МиГ использует почти во всех своих последних проектах.

Индийцы указывают на проблемы с топливными коллекторами и повышенный расход масла. Двигатели, а значит, и истребители, слишком часто выходили из строя - сообщается о 15 поломках за последние годы.

В итоге в письме ВВС Индии, рассказывая об этом, фактически ставят ультиматум: либо РФ исправляет недочеты по двигателям, либо Индия отказывается от истребителей. А сумма контракта, к слову, немалая - 2,5 млрд долларов.

«Индия - привилегированный партнер России, и те технологи, которые она передает ей, она не передает никому, включая Беларусь и Армению, ближайших своих союзников по ОДКБ... Россия помогает Индии создавать крылатые ракеты и еще целый ряд вещей. Дело в том, что МИГовская школа как бы иссохла и перестала выдавать инновативные продукты... У МиГа нет будущего. МиГ не создал нового продукта, нового самолета. Вот этот МиГ-29 К — это последний самолет семейства МиГ. Следовательно, РФ будет его обслуживать, поэтому то, что Индия сделала неправильный выбор, выбрав не ту фирму, которая произведет им не тот продукт, это не совсем наши проблемы», - приводит bfm.ru слова директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.

Вадим Козюлин, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности «ПИР-центра», считает, что в данном случае расстарался конкурент, который пытается перебить предложение и продвинуть свою продукцию.

Вероятно, речь о Франции и ее истребителях Dassault Rafale.



