Военные Азербайджана опубликовали видео взятия Гадрута - одного из важнейших населенных пунктов Нагорного Карабаха.

О взятии Гадрута Азербайджан сообщал еще более недели назад, но в Минобороны Армении информацию тогда опровергали. Сутками ранее это снова повторилось. Но, похоже, после продолжительных боев населенный пункт все же покорился.

В качестве доказательств этому азербайджанские военные выложили видео, на котором они запечатлены на улицах Гадрута, сообщает АвиаПро.

В кадр попал грузовик ВС Азербайджана, который свободно перемещается по дороге. Также там можно увидеть военных. Обращает на себя внимание тот факт, что в городе относительно тихо и никаких боев либо столкновений нет.

Вполне возможно, что это объясняется полным отступлением армии Арцаха в Гадруте. То есть, можно говорить о том, что азербайджанским войскам удалось продвинуться вперед еще больше и закрепить свои позиции на территории НКР. С другой стороны, попытка закрепиться в Арцахе может вылиться для Азербайджана в провал, потому как армянская армия сейчас стала гораздо активнее.

Недавно стало известно, что армянским военным и силам Армии обороны Арцаха удалось нанести мощный контрудар после отражения очередной атаки противника. Азербайджанская пехота была обращена в бегство.