В Ереване заявили об уничтожении 552 единиц военной техники в Карабахе

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В Ереване заявили об уничтожении 552 единиц военной техники в Карабахе

Представители Минобороны Армении заявили об уничтожении 552 единиц бронетехники, 181 беспилотника и 21 самолета Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Эти данные были приведены 16 октября на Facebook-странице единого информационном центра Армении, информируют «РИА Новости».

«В целом уничтожены 181 беспилотник, 16 вертолетов, 21 самолет, 552 единицы бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы. По примерным подсчетам, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 5959 человек», - указано в сообщении.

Также отмечается, что за прошедшие сутки статистику дополнили один сбитый азербайджанский беспилотник, шесть единиц бронетехники, один самолет, и около 120 жертв. При этом официального оглашения количества утерянной боевой техники и своей военной силы Минобороны Азербайджана не предоставляет.

Воюющие Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в развязывании военных действий, которые значительно обострились с 27 сентября. Нагорный Карабах ежедневно сообщает об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. На данный момент в Армении объявлено военное положение, и впервые с момента образования страны — всеобщая мобилизация. В Азербайджане пока введена частичная мобилизация, и военное положение в некоторых регионах.

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