В Ереване заявили об уничтожении 552 единиц военной техники в Карабахе

Представители Минобороны Армении заявили об уничтожении 552 единиц бронетехники, 181 беспилотника и 21 самолета Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Эти данные были приведены 16 октября на Facebook-странице единого информационном центра Армении, информируют «РИА Новости».
Также отмечается, что за прошедшие сутки статистику дополнили один сбитый азербайджанский беспилотник, шесть единиц бронетехники, один самолет, и около 120 жертв. При этом официального оглашения количества утерянной боевой техники и своей военной силы Минобороны Азербайджана не предоставляет.
Воюющие Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в развязывании военных действий, которые значительно обострились с 27 сентября. Нагорный Карабах ежедневно сообщает об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. На данный момент в Армении объявлено военное положение, и впервые с момента образования страны — всеобщая мобилизация. В Азербайджане пока введена частичная мобилизация, и военное положение в некоторых регионах.
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