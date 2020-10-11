Азербайджан заявил об уничтожении дронами боевой техники ВС Армении на $1 млрд

Сегодня, 11:20

Ольга Громова

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Азербайджан заявил об уничтожении дронами боевой техники ВС Армении на $1 млрд

Азербайджан озвучил стоимость уничтоженной техники Армении. Речь идет не о миллионах долларов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября дал интервью французскому телеканалу France 24. В ходе беседы с журналистами глава государства заявил, что только беспилотные летательные аппараты турецкого производства смогли уничтожить военную технику противника на сумму в $1 миллиард.

«Только с помощью дронов, приобретенных у Турции, мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов. Конечно, мы используем также дроны, полученные из других источников. Азербайджаном также применяется артиллерия, многочисленные военные установки. Но одни лишь беспилотники смогли нанести Армении ущерб на сумму один миллиард долларов», — заявил президент Азербайджана.

При этом он счел важным не раскрывать сведения о количестве турецких беспилотников, которые имеются на вооружении Азербайджана. Он лишь сказал, что дронов вполне достаточно для того, чтобы страна могла добиться поставленной цели.

Напомним, что Азербайджан применяет не только турецкие ударные беспилотники, но и израильские дроны-камикадзе.

Также в этом интервью Ильхам Алиев заявил, что другие страны не располагают доказательствами того, что Баку использует наемников из Сирии для ведения боевых действий в Карабахе.

Между тем ранее стало известно, что в НКР погибли не менее 50 прибывших из САР боевиков.

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