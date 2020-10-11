Армения сбила израильскую ракету EXTended Range Artillery при помощи неизвестной мощной системы РЭБ

В Карабахе были найдены обломки тяжелой израильской ракеты EXTended Range Artillery. В сети появились фотографии с места инцидента. А издание АвиаПро решило поделиться своей версией происходящего и сообщило, что выпущенный Азербайджаном реактивный снаряд Армения сбила при помощи... необычайно мощной, но никому неизвестной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Указывается, что поскольку ракета не только разорвалась, но еще и упала на значительной удалении от цели (вопрос: а целью-то что было?), а наведение возможно по GPS, стало быть, сбита она была именно средством РЭБ.

Авторы считают, что поскольку боевая часть сего реактивного снаряда не сработала, армянская система РЭБ отличилась вдвойне. А именно - не только подавила сигнал GPS, но еще и электронную начинку израильской ракеты, дальность которой 150 километров.