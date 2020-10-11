В Карабахе тысяча турецких боевиков попали в котел и капитулировали

Армия Карабаха заманила в котел около тысячи турецких боевиков.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении рассказали об успехах Армии обороны Арцаха. Военные несколько часов назад окружили почти тысячу протурецких боевиков, которые прибыли в НКР из Сирии несколько дней назад. Оказавшись в котле, джихадисты были вынуждены сложить оружие и сдаться.

«Около тысячи сирийских боевиков, воюющих против армян в Арцахе, сложили оружие и отказываются воевать против армян, объясняя, что победить армян невозможно, поскольку это не Ливия и не Сирия, здесь все иначе», - приводит АвиаПро цитату из Facebook-сообщения МИДа Армении.

Предполагается, что протурецкие боевики намеревались прорваться в ключевые районы Карабаха, чтобы уже оттуда начать массированное наступление на позиции Армии обороны Арцаха. Когда вокруг них сомкнулось кольцо и образовался котел, боевики захотели сдаться, чтобы сохранить себе жизни. Причем, решение, по данным одного из источников, было принято джихадистами в добровольном порядке. Указывается, что никакого денежного вознаграждения, обещанного Турцией, они за участие в боевых действиях так и не получили.