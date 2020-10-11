Глава MI5: Разведка России доставляет Великобритании наибольшие проблемы

Сегодня, 08:37

Ольга Громова

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Глава MI5: Разведка России доставляет Великобритании наибольшие проблемы

Руководитель британской спецслужбы MI5 Кен МакКален рассказал, разведка какой страны доставляет Великобритании наибольшие проблемы. По его словам, если вести речь о настоящем времени, то, безусловно, это разведывательные структуры России.

«Именно российская разведка приносит больше всего проблем Великобритании. Это если говорить о положении дел по состоянию на октябрь 2020 года», - уточнил МакКален в беседе с журналистами.

На вопрос, какие именно проблемы исходят от российской разведки, он подчеркнул, что речь о шпионаже, похищении государственных секретов, а также о «покушениях на убийства».

В качестве примера главный разведчик привел случай с отравлением оппозиционера Навального. По его мнению, случившееся с политиком - это угроза демократии и экономике в почти всех ее сферах.

Впрочем, господин МакКален не потрудился объяснить, какое отношение инцидент с Навальным имеет к Великобритании. Но, возможно, он знает то, чего не знают другие?!

Глава MI5 в этой же беседе предположил, что в перспективе наибольшую угрозу для Королевства будет представлять вовсе не РФ, а Китай.

Руководитель контрразведывательной структуры считает, что в этом плане у КНР самые большие возможности. И для Британии эти возможности могут обернуться большими проблемами, отмечает «Военное обозрение».

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