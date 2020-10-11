Военный самолет Ил-76 из РФ не получил разрешения на посадку в Сирии

Сегодня, 08:23

Анна Лисова

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Военный самолет Ил-76 из РФ не получил разрешения на посадку в Сирии
Военный самолёт Ил-76

Российский военный самолет Ил-76 не получил разрешение на то, чтобы совершить посадку на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Причину отказа в посадке источник не назвал, но, не исключено, что основанием для этого послужило чрезвычайное происшествие на территории аэропорта, передает Аvia.pro.

Информационный ресурс предоставляет информацию о борте 223-го Летного отряда. Российский военный самолет после того, как получил отказ в посадке, стал летать у побережья Сирии, постоянно меняя высоту полета и снижая скорость.

Через некоторое время борт отключил транспондер. Вероятно, экипаж сделал это, чтобы не привлекать к ситуации лишнее внимание. Спустя какое-то время самолет все же сел на авиабазе «Хмеймим».

Информации о том, что же произошло на авиабазе, пока нет. Но, как предполагают эксперты, возможно самолет был слишком загружен, поэтому вырабатывал топливо перед посадкой.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин. Он заявил, что, скорее всего никакой сенсации в произошедшем нет. По его мнению, не дали самолету сесть сразу же из-за выключенного транспондера. Возможно это была провокация с применением глушилок.

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