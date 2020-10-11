Армия обороны Карабаха уничтожает диверсионную группу противника: опубликовано видео

В Нагорном Карабахе уничтожена азербайджанская диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщило Министерство обороны Армении, передает Sputnik Армения .

Кадры ликвидации диверсантов были размещены в Сети. По ним был открыт минометный огонь. Операция по уничтожению диверсантов осуществлялась на юго-восточном направлении фронта.

Как стало известно ранее, в Гадрут, расположенный на юге Нагорного Карабаха, проникла азербайджанская диверсионная группа, которую поддерживали турецкие военные. Но силы Нагорного Карабаха выбили противника, и диверсанты скрылись в лесах.

Активные бои в Нагорном Карабахе ведутся с 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в провокации на границе Нагорного Карабаха, после чего Азербайджан перешел в активное наступление.

Несмотря на то, что с 12 часов 10 октября стороны договорились о гуманитарном перемирии, бои на линии фронта не прекращаются. Стороны несут потери как в живой силе, так и в технике.