Пашинян сообщил об отступлении армянских сил в Нагорном Карабахе

Сегодня, 18:50

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Пашинян сообщил об отступлении армянских сил в Нагорном Карабахе

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отступлении войск Нагорного Карабаха от некоторых участков северного и южного направления. Об этом он сообщил в специальном видеообращении к соотечественникам, информирует «Sputnik».

По словам премьер-министра Армении, вследствие изменения тактики азербайджанских войск, Армия обороны Нагорного Карабаха отступила на некоторых участках северного и южного направлений. Пашинян отметил, что с помощью диверсионных групп азербайджанские войска пытаются создать хаос и панику в тылу карабахских подразделений.

«Армия обороны Нагорного Карабаха пока сохраняет контроль над обстановкой ценой огромных жертв, но при этом наносит колоссальный урон Азербайджану. На линии фронта сложилась крайне тяжелая ситуация», - отметил Пашинян. 

Он подчеркнул, что сообщает соотечественникам такие печальные вести не для запугивания народа, а чтобы «сообщить правду, в отличие от Азербайджана, который скрывает действительность от своих граждан».

Напоминаем, что периодическое военного обострение из-за Нагорного Карабаха происходят с 1991 года, когда регион провозгласил независимость от Азербайджана. С 27 сентября начались массированные обоюдные обстрелы между Арменией и Азербайджаном, в результате которых стали жертвами несколько десятков мирных граждан.

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