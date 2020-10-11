ВКС России ударили по сирийскому лагерю воюющих в Карабахе боевиков

Сегодня, 18:10

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ВКС России ударили по сирийскому лагерю воюющих в Карабахе боевиков

О массированной атаке авиацией Воздушно-космических сил России сообщили военные журналисты. Сообщается, что вследствие авиаудара РФ был разрушен лагерь боевиков в сирийской провинции Идлиб, информирует «Rusvesna».

На YouTube-канале источника предоставлены видеокадры с момента взрыва и уничтожения лагеря боевиков, в котором они проходили подготовку для участия в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Предполагается, что эта атака стала возможной вследствие оперативной работы разведывательной группы, которая обнаружила дислокацию большого тренировочного лагеря в двух километрах от населенного пункта Кафер-Диббин. По данным разведки, на выявленной территории лагеря велось обучение нескольких сотен боевиков. Предположительно, подготовку солдат проводили протурецкие инструкторы и представители неопознанной частной военной компании.


Российская армия атаковала лагерь боевиков с помощью двух истребителей Су-34 и двух Су-24М.  Объектом удара стали семь объектов, в том числе пункт управления укрытия и некоторая замаскированная военная техника. Известно, что на данный момент пропагандистские ресурсы боевиков уже успели написать обвинения в убийстве мирных жителей, хотя РФ не подтвердила такую информацию.

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