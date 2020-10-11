Дрон-камикадзе Азербайджана уничтожил армянский ОТРК «Искандер»

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Дрон-камикадзе Азербайджана уничтожил армянский ОТРК «Искандер»

Об уничтожении специализированным дроном оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Армении сообщили Азербайджанские СМИ. При этом отмечается, что целью дрона-камикадзе также был ОТРК «Точка-У», информирует «Avia.pro».

14 октября военное командование Азербайджана запустило боевой беспилотник с целью уничтожения техники противника. 

«Тактические ракетные комплексы ВС Армении были развёрнуты на территории Кельбаджарского района, причём как минимум один из них был уничтожен дроном непосредственно перед применением», - отмечают Азербайджанские журналисты. 

В качестве доказательств успешной атаки предоставляются фотографии, сделанные с беспилотника. Аналитики предполагают, что на сделанных снимках действительно зафиксирована дислокация армянского ОТРК «Искандер». Предполагается, что дрон смог уничтожить минимум один оперативно-тактический комплекс Армении, однако масштаб потерь армянской армии можно будет уточнить при помощи спутниковых снимков.

По подсчетам военных аналитиков, которые опираются на официальные данные Минобороны Армении, с момента обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября ВВС Азербайджана потеряли 23 военных самолёта. Примерно такое же количество техники потеряла и оборона Армении. Известно, что жертвами противостояния уже стали сотни военных, в том числе прибывших из иностранных государств, а также свыше 30 мирных жителей.

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