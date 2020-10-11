Киссинджер призвал США повторить трюк с СССР в борьбе против Китая

Сегодня, 15:42

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Киссинджер призвал США повторить трюк с СССР в борьбе против Китая

97-летний американский дипломат и эксперт в области международных отношений Генри  Киссинджер высказал свою позицию относительно отношений США с Китаем. По словам Генри Киссинджера, Америка в нынешней политической ситуации должна «провернуть с Китаем трюк, который уже был проделан СССР», информирует «ФАН».

Во время онлайн-выступления на заседании Экономического клуба Нью-Йорка он завил, что США должны ввести новые правила взаимодействия с Китаем. 

«Это поможет установить конкретные пределы, дальше которых не смогут пройти угрозы», - сказал Киссинджер. 

Он сообщил, что в 60-х годах прошлого века СССР уже делали подобный тактический ход в отношении КНР, когда политика разрядки сопровождалась сближением Вашингтона и Пекина для совместного противодействия Москве. 

«Америка нуждается сегодня в новом способе мышления. Современный мир слишком сложен для того, чтобы одна-единственная страна смогла добиться такого же превосходства в стратегии и в экономике, каким обладали Соединенные Штаты в период 1991–2012 годов. Проще говоря, что было позволено американскому Юпитеру, не будет позволено китайскому быку», - заявил Генри Киссинджер.

Эксперты прокомментировали, что предложенная Киссинджером концепция предполагает разрыв Россией своего нынешнего стратегического союза с КНР, что вряд ли осуществится в действительности. Также аналитики назвали нынешнее столетие «веком американо-китайского противостояния». Это объясняется восприятием американской элиты КНР как прямой угрозы безопасности и глобальному лидерству США.

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