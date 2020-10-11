Видео уничтожения азербайджанского спецназа силами обороны Арцаха появилось в сети

Сегодня, 11:39

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Видео уничтожения азербайджанского спецназа силами обороны Арцаха появилось в сети

Ведомство Армении опубликовало в Сети видеозапись, на которой сняты бои войска Арцаха. Напомним: эта армия обороны является войском непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая борется против азербайджанских военных. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Видео получилось довольно жестокое. Слабонервным рекомендуется его не смотреть. На нем можно увидеть тела погибших военных Азербайджана. Там же бойцы Арцаха рассказывают о том, что противник атаковал северную часть Карабаха в широких масштабах. Однако они успешно ее отбили. Военные применили контрудар, в результате которого погибло большинство врагов.


Напомним, что военный конфликт между Арменией и Азербайджаном начался 27 сентября. Министерство обороны Арцаха сообщило, что обороне удалось избавиться от беспилотников врага, которые несли в сторону Нагорного Карабаха смерть.

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