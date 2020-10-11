Российские системы РЭБ в Сирии начали массово «уничтожать» американскую авиацию

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) принялись «уничтожать» американскую боевую авиацию на территории Сирии. Об этом сообщило издание «Русская весна», ссылаясь на осведомленные источники.

Авторы напомнили, что в последнее время в САР участились случаи выхода со строя американских беспилотников. Источники издания объясняют это тем, что российские военнослужащие отправили в провинцию Эль-Хасаку новейшие комплексы РЭБ с БПЛА малого и среднего размера.

«Комплексы были отправлены в провинцию после инцидентов с дронами-камикадзе боевиков, в результате падения одного из которых в июле был ранен один военнослужащий Российской Федерации», — говорится в публикации.

Авторы считают, что случившееся с американским ударным вертолетом AH-64 Apache в середине сентября на территории провинции Эль-Хасака - заслуга именно этой системы РЭБ.

Тогда винтокрылая машина столкнулась с отказом всех систем и принялась в аварийном режиме экстренно снижаться. Выровнять вертолет удалось лишь, когда до земли оставалось несколько метров.

AH-64 Apache на тот момент, когда все произошло, сопровождал американский военный патруль, который стремился перехватить колонну российских военнослужащих и заблокировать им проезд. Однако инцидент сорвал все планы американцев.