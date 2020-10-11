Армянские истребители Су-30СМ из-за систем ПВО Азербайджана не смогли подняться в небо

Армянские истребители Су-30СМ не смогли подняться в небо из-за систем ПВО Азербайджана.

Несколько месяцев назад на вооружение Армении были приняты истребители Су-30СМ. Однако, когда понадобилось, они не сумели защитить воздушное пространство страны, поскольку военные аэродромы Армении накрыл купол средств ПВО Азербайджана. Отмечается, что за все время обострения давнего конфликта между двумя странами, Армении так и не удалось поднять в небо свои боевые истребители.

Сейчас, как можно судить по сообщениям официальных представителей Минобороны Еревана, ВС Азербайджана, а также их турецкие помощники активно задействуют свои штурмовики Су-25 и истребители F-16. В отличие от самой Армении, которой из-за средств ПВО противника так и не удалось использовать свои тяжелые истребители.

В связи с этим военные эксперты отмечают:

«Конечно, у Армении не так много боевых самолётов, но без воздушной поддержки любые военные операции и контратаки являются совершенно бесполезными, тем более, когда отнюдь не меньшая угроза исходит со стороны Турции, которая может нанести удар с тыла».

Из некоторых источников известно, что два армянских Су-30СМ сегодня базируются в Гюмри на российской базе, видимо, опасаясь удара тактическим оружием Азербайджана.