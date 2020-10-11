Армянские истребители Су-30СМ из-за систем ПВО Азербайджана не смогли подняться в небо

Сегодня, 08:10

0

Image 16+
Армянские истребители Су-30СМ из-за систем ПВО Азербайджана не смогли подняться в небо
Армянские истребители Су-30СМ

Армянские истребители Су-30СМ не смогли подняться в небо из-за систем ПВО Азербайджана.

Несколько месяцев назад на вооружение Армении были приняты истребители Су-30СМ. Однако, когда понадобилось, они не сумели защитить воздушное пространство страны, поскольку военные аэродромы Армении накрыл купол средств ПВО Азербайджана. Отмечается, что за все время обострения давнего конфликта между двумя странами, Армении так и не удалось поднять в небо свои боевые истребители.

Сейчас, как можно судить по сообщениям официальных представителей Минобороны Еревана, ВС Азербайджана, а также их турецкие помощники активно задействуют свои штурмовики Су-25 и истребители F-16. В отличие от самой Армении, которой из-за средств ПВО противника так и не удалось использовать свои тяжелые истребители.

В связи с этим военные эксперты отмечают:

«Конечно, у Армении не так много боевых самолётов, но без воздушной поддержки любые военные операции и контратаки являются совершенно бесполезными, тем более, когда отнюдь не меньшая угроза исходит со стороны Турции, которая может нанести удар с тыла».

Из некоторых источников известно, что два армянских Су-30СМ сегодня базируются в Гюмри на российской базе, видимо, опасаясь удара тактическим оружием Азербайджана.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Армия Азербайджана уничтожила второй позиционный район С-300 ПВО Армении

11-10-2020, 11:21

В Карабахе армяне заблокировали турецкий спецназ

11-10-2020, 10:17

Эксперт: Баку использует перемирие для передислокации войск

10-10-2020, 22:38

Facebook из-за излишней сексуальности заблокировал рекламу лука

10-10-2020, 20:17

Армянский политик: над Арменией занесен турецкий ятаган

10-10-2020, 10:45

Азербайджан показал на видео уничтожение армянских военных

10-10-2020, 07:56

В мировой экономике обнаружили формирующийся «пузырь»

9-10-2020, 22:23

Политологи оценили вероятность российско-турецкой войны за Нагорный Карабах

9-10-2020, 14:48

Два российских журналиста и их гид ранены в Карабахе

9-10-2020, 11:24

РФ спровоцировала широкомасштабное наступление азербайджанских военных на Карабах

9-10-2020, 10:50

ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

9-10-2020, 09:32

Власти Армении ужесточили условия военного положения

9-10-2020, 09:26

В США готовят замену бумажному доллару

8-10-2020, 16:00

Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

8-10-2020, 15:16

Су-30 сбил попытавшийся скрыться американский самолет

8-10-2020, 14:14

В Казахстане хотят ввести должность шерифа

8-10-2020, 14:10

Эрдоган рассказал, когда Турция выведет свои войска из Сирии

8-10-2020, 12:52

Назван фактор смерти от коронавируса

8-10-2020, 12:25

В Тихом океане появилось загадочное пятно со специфическим запахом

8-10-2020, 11:56

Журналист NYT заявил об обнаружении в Азербайджане истребителей F-16

8-10-2020, 11:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров