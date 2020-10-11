Армянские истребители Су-30 не смогли подняться в небо из-за систем ПВО Азербайджана

Истребители Су-30СМ, принадлежащие Армении, не могут использоваться по причине «конфликта» с ПВО Азербайджана. На данный момент судна находятся на российской базе в Гюмри. Об этом сообщает «Avia.pro».

Уже несколько изданий заявило о том, что слабое место Армении – это защита собственного воздушного пространства. Все потому, что армянские аэродромы полностью окружены системами ПВО Азербайджана. По этой причине Ереван до сих пор не смог ввести в использование истребители Су-30СМ. Однако это только предположения неких анонимных аналитиков, которые не подкреплены официальной информацией. По мнению одного из них, любые военные операции не имеют смысла без воздушной поддержки.

Также аналитик утверждает, что армянские истребителя на данный момент располагаются на российской базе в Гюмри. Там они защищаются от атаки Азербайджана тактическим оружием.

Напомним, что 27 сентября на территории Нагорно-Карабахской Республики произошло боевое столкновение между Арменией и Азербайджаном. Спустя 2 недели военных действий главы стран встретились в Москве, где договорились о перемирии с 12:00 10 октября. Уже 11 октября обе стороны заявили, что условия договора систематически нарушаются.