Российские военные корабли могут быть уничтожены Польшей за 7 минут

Сегодня, 11:00

Ольга Громова

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Российские военные корабли могут быть уничтожены Польшей за 7 минут

Польский военный аналитик Максимилиан Дура в своей публикации для издания Defence24 выразил уверенность в том, что в случае реального военного конфликта с Россией Польша сможет расправиться с боевыми кораблями Балтийского флота РФ и уничтожить их всего за 7 минут.

Автор статьи напомнил, что страны Прибалтики, осознавая угрозу, увеличивают финансирование своих армий. К примеру, недавно правительство Эстонии одобрило выделение дополнительных средств на укрепление обороноспособности страны. Принятое решение подразумевает усиление защиты вдоль береговой линии, а также покупку к 2026 году новых береговых противокорабельных ракетных комплексов. На приобретение БПРК выделено 50 миллионов евро.

У Варшавы такие комплексы уже имеются, подчеркивает Максимилиан Дура. В Семировце дислоцированы два дивизиона, которые имеют 50 дозвуковых противокорабельных ракет Naval Strike Missile с радиусом действия 180 километров. Польский аналитик высчитал, что боеприпасам для того, чтобы добраться до главной базы Балтийского флота в Балтийске из Польши понадобиться всего 7,5 минут.

Дура подчеркивает, что такое вооружение способно в корне изменить позиции ВМФ РФ в Балтийском море.

Польша и Эстония, в случае его правильного использования, могут запросто заблокировать российские военные корабли в портах, а те, которые будут в открытом море, запросто уничтожить, резюмирует аналитик.

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