Армения сбила турецкий истребитель F-16 ракетой комплекса С-300

Видеозапись сбитого Арменией самолета появилась в Сети.

Изначально информационный ресурс АвиаПро сообщил, что армянским военным удалось сбить турецкий F-16 ракетным комплексом С-300. Но потом появилась информация, что ракета ЗРК «Оса» уничтожила азербайджанский военный самолет.

Точной информации, какой именно самолет был сбит, в Минобороны Армении пока не озвучили. По некоторым данным, речь идет об азербайджанском военном истребителе. Но также есть информация, что был сбит азербайджанский беспилотник. Но эксперты, просмотрев видеозапись падения самолета, говорят о том, что скорее всего был сбит Ан-2.

Также точно нет информации о том, где именно был осуществлен удар по военному самолету Азербайджана. По некоторым данным, это произошло в небе Нагорного Карабаха. Но также прозвучали сообщения, что самолет сбили в воздушном пространстве Армении.

В Ереване заявляют, что это уже 18 самолет потерянный ВВС Азербайджана.