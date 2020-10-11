ПВО Азербайджана предотвратила атаку Армении на крупнейшую ГЭС в Закавказье

По официальным данным, предоставленным Министерством обороны Азербайджана, Армения нанесла массированную серию масштабных ракетных ударов по крупнейшим стратегическим регионам Азербайджана. В частности отмечается, что Ереван предпринял попытку ликвидировать важнейший объект противника — Мингячевирскую гидроэлектростанцию, информирует «Sputnik».
Беспрецедентный по своей мощи обстрел Армения предприняла благодаря задействованию оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», а также с применением тактических ракетных комплексов «Скад». Отмечается, что только благодаря своевременному срабатыванию средств Азербайджанских ПВО катастрофу регионального масштаба удалось предотвратить.
Момент перехвата одной из атакующих армянских ракет попал на камеры видеофиксации, что является доказательством агрессивной атаки Еревана. Также Минобороны Азербайджана предоставило кадры с места удара баллистической ракетой «Скад» по Гяндже – в результате успешного попадания один из районов города оказался полностью уничтожен. О количестве раненых и жертв пока не сообщается.
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