ПВО Азербайджана предотвратила атаку Армении на крупнейшую ГЭС в Закавказье

По официальным данным, предоставленным Министерством обороны Азербайджана, Армения нанесла массированную серию масштабных ракетных ударов по крупнейшим стратегическим регионам Азербайджана. В частности отмечается, что Ереван предпринял попытку ликвидировать важнейший объект противника — Мингячевирскую гидроэлектростанцию, информирует «Sputnik».

Беспрецедентный по своей мощи обстрел Армения предприняла благодаря задействованию оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», а также с применением тактических ракетных комплексов «Скад». Отмечается, что только благодаря своевременному срабатыванию средств Азербайджанских ПВО катастрофу регионального масштаба удалось предотвратить.

«В Мингячевире расположены теплоэлектростанция (ТЭС) «Азербайджан» и Мингячевирская гидроэлектростанция (ГЭС). Если бы авиаудар со стороны Армении был осуществлен по этим объектам, системы жизнеобеспечения страны ожидал бы полный коллапс», - сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Момент перехвата одной из атакующих армянских ракет попал на камеры видеофиксации, что является доказательством агрессивной атаки Еревана. Также Минобороны Азербайджана предоставило кадры с места удара баллистической ракетой «Скад» по Гяндже – в результате успешного попадания один из районов города оказался полностью уничтожен. О количестве раненых и жертв пока не сообщается.