Азербайджан уничтожил 80% средств ПВО армии Арцаха

За две недели вновь разгоревшегося конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана уничтожила порядка 80 процентов средств противовоздушной обороны (ПВО) армии Арцаха. Такие данные приводит агентство Аvia.pro.

Сообщается, что большая часть уничтоженных комплексов - ПВО средней и большой дальности армии непризнанной Нагорно-карабахской республики. В частности, были уничтожены даже С-300 «Фаворит».

Источник издания рассказал, что в первые дни военных действий (а они, напомним, начались 27 сентября) Азербайджан утратил очень много беспилотников. Но сейчас ситуация с точностью до наоборот.

Азербайджанские беспилотники господствуют в небе и могут совершенно беспрепятственно следить за ситуацией в Арцахе, армия которого лишена большей части своих средств ПВО, которые могли бы обнаруживать и сбивать беспилотные летательные аппараты.

Азербайджан старается использовать это свое преимущество, бьет ракетами по территории НКР, не опасаясь их перехвата.

Ереван пообещал Степанакерту обеспечить защиту воздушного пространства НКР. Однако Армения не может пойти на прямую агрессию, поскольку в этом случае не сможет рассчитывать на поддержку России по договору ОДКБ.