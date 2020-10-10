Азербайджан уничтожил 80% средств ПВО армии Арцаха

Сегодня, 17:26

Ольга Громова

0

Image 16+
Азербайджан уничтожил 80% средств ПВО армии Арцаха

За две недели вновь разгоревшегося конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана уничтожила порядка 80 процентов средств противовоздушной обороны (ПВО) армии Арцаха. Такие данные приводит агентство Аvia.pro.

Сообщается, что большая часть уничтоженных комплексов - ПВО средней и большой дальности армии непризнанной Нагорно-карабахской республики. В частности, были уничтожены даже С-300 «Фаворит».

Источник издания рассказал, что в первые дни военных действий (а они, напомним, начались 27 сентября) Азербайджан утратил очень много беспилотников. Но сейчас ситуация с точностью до наоборот.

Азербайджанские беспилотники господствуют в небе и могут совершенно беспрепятственно следить за ситуацией в Арцахе, армия которого лишена большей части своих средств ПВО, которые могли бы обнаруживать и сбивать беспилотные летательные аппараты.

Азербайджан старается использовать это свое преимущество, бьет ракетами по территории НКР, не опасаясь их перехвата.

Ереван пообещал Степанакерту обеспечить защиту воздушного пространства НКР. Однако Армения не может пойти на прямую агрессию, поскольку в этом случае не сможет рассчитывать на поддержку России по договору ОДКБ.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Армия Азербайджана уничтожила второй позиционный район С-300 ПВО Армении

Вчера, 11:21

В Карабахе армяне заблокировали турецкий спецназ

Вчера, 10:17

Эксперт: Баку использует перемирие для передислокации войск

10-10-2020, 22:38

Facebook из-за излишней сексуальности заблокировал рекламу лука

10-10-2020, 20:17

Армянский политик: над Арменией занесен турецкий ятаган

10-10-2020, 10:45

Азербайджан показал на видео уничтожение армянских военных

10-10-2020, 07:56

В мировой экономике обнаружили формирующийся «пузырь»

9-10-2020, 22:23

Политологи оценили вероятность российско-турецкой войны за Нагорный Карабах

9-10-2020, 14:48

Два российских журналиста и их гид ранены в Карабахе

9-10-2020, 11:24

РФ спровоцировала широкомасштабное наступление азербайджанских военных на Карабах

9-10-2020, 10:50

ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

9-10-2020, 09:32

Власти Армении ужесточили условия военного положения

9-10-2020, 09:26

В США готовят замену бумажному доллару

8-10-2020, 16:00

Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

8-10-2020, 15:16

Су-30 сбил попытавшийся скрыться американский самолет

8-10-2020, 14:14

В Казахстане хотят ввести должность шерифа

8-10-2020, 14:10

Эрдоган рассказал, когда Турция выведет свои войска из Сирии

8-10-2020, 12:52

Назван фактор смерти от коронавируса

8-10-2020, 12:25

В Тихом океане появилось загадочное пятно со специфическим запахом

8-10-2020, 11:56

Журналист NYT заявил об обнаружении в Азербайджане истребителей F-16

8-10-2020, 11:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров