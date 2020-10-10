В Армении заявили, что наемники ЧВК воюют на стороне Азербайджана

В Армении заявили о том, что в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана воюют турецкие наемники.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил не только о том, что армянским военным приходится воевать с турецко-азербайджанскими силами, но и о том, что информация о продвижении их вглубь Нагорного Карабаха является ошибочной, передает РИА Новости .

В Facebook он написал, что военным Армении удается успешно противостоять силам Азербайджана и наемников, которые воюют на стороне Баку.

«Армянская армия ведет тяжелые бои с несколько раз превосходящими ее турецко-азербайджанскими силами, поддерживаемыми турецкими воздушными силами, разведывательными и прочими системами, большим числом наемников, террористов и частных военных компаний. Армянская армия с большим успехом противостоит превосходящим силам противника. Настолько успешно, что об этом говорят даже международные эксперты», - написал Ованнисян.

Он объяснил, что в зависимости от ситуации, Армия обороны Нагорного Карабаха действительно может отступать на некоторых позициях. Но также проводятся и наступательные операции.

Стоит отметить, что в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября действует гуманитарное перемирие. Но обе стороны заявляют, что оно нарушается противником.