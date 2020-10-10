Опубликовано «доказательство» участия боевиков из Сирии в конфликте на Карабахе

Сегодня, 14:07

Анна Лисова

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Опубликовано «доказательство» участия боевиков из Сирии в конфликте на Карабахе

Видео, подтверждающее участие в конфликте в Нагорном Карабахе сирийских боевиков, опубликовано в Сети.

Телеграм-канал «Баграмян 26» опубликовал кадры, на которых запечатлена азербайджанская военная техника. В комментарии к видео утверждается, что у людей на видео идлибский говор. Также отмечается, что погода в этом ролике примерно такая же, как стояла в первые дни боев в Нагорном Карабахе.

По мнению автора видео, в кадр попали боевики «Дивизии Султан Мурад» либо «Дивизии Аль-Хамза».

«А вот теперь официально: первое видео, подтверждающее участие сирийских наемников в боях в Нагорном Карабахе», — подписан ролик.

В СМИ ранее попала информация о том, что Турция перебросила в Азербайджан боевиков из Сирии. Им обещана плата в 1,5-2 тыс. долларов за участие в военных действиях против Нагорного Карабаха и Армении.

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