Турецкая Анталья установила рекорд по количеству прибывших отдыхающих за день

Сегодня, 13:06

Анна Лисова

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Турецкая Анталья установила рекорд по количеству прибывших отдыхающих за день

В турецкой Анталье говорят о рекордном количестве туристов, прибывших за день. 

Haberturk.com пишет, что в Анталью в субботу, 10 октября, прилетели более 45 тыс. отдыхающих. Местный аэропорт принял за сутки 108 международных рейсов из 18 стран, передает Лента.Ру.

В Турцию прилетели 18 тыс. туристов из России, а также около 7 тыс. из Германии и более 6 тыс. из Украины. Также более 3,5 тыс. отдыхающих прибыли из Польши. Еще около 3 тыс. туристов доставили в Турцию лайнеры из Швейцарии.  

Стоит отметить, что отдыхающих из других стран сейчас принимают не так уж и много курортов. В результате продажа туров в Турцию существенно выросла. И в России эксперты уже говорят о том, что это может способствовать серьезной вспышке коронавируса на турецких курортах. Поэтому обсуждаются варианты эвакуации российских туристов из Турции. 

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