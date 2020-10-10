В Азербайджане заявили об авиаударах по артиллерийскому полку ВС Армении

В Минобороны Азербайджана рассказали о нанесении новых ракетных ударов по позициям противника. Как сообщает ведомство, по артиллерийскому полку ВС Армении авиатехника Азербйджана нанесла массированные удары, информирует «Sputnik».

В официальном сообщении Минобороны Азербайджана указывается, что в результате ударов ВВС Азербайджана по 41-му специальному артиллерийскому полку ВС Армении противник понес большие потери. При этом место дислокации полка осталось в секрете. Не исключено, что Баку вновь применило ракетную систему «Точка У», которой раннее нанесли удар по городу Гянджа. Тогда Армения объявила о 9 погибших мирных жителях и еще о нескольких десятках раненых.

По предварительным данным, за время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе стали жертвами минимум 40 мирных жителей, и еще около 205 получили ранения различной тяжести.

Обострение военной ситуации в Нагорном Карабахе состоялось 27 сентября. Столкновения Азербайджана и Армении, происходящие с этого периода, эксперты называют крупнейшими с 1994 года.