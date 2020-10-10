Турецкие ЗРК С-400 перехватили над Черным морем беспилотники и крылатые ракеты

В Турции провели испытания приобретенного у России зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», передает Аvia.pro .

Испытания С-400 прошли на южном побережье Черного моря.

В ходе испытаний С-400 смог поразить все аэродинамические цели. Отрабатывалось действия по поражению беспилотников, а также крылатых ракет. Турецкие военные, отмечает источник, остались довольны теми результатами, которые показал ЗРК С-400.

Турция подчеркнула, что не испытывала С-400 на истребителях стран-членов НАТО.

Ранее сенаторы-республиканцы Крис Ван Холлен и Джеймс Ланкфорд ранее заявили, что Турция провела испытания С-400 с целью захвата F-16. Они заявили о необходимости введения санкций в отношении Анкары.

Власти Турции не стали озвучивать все подробности испытаний. Анкара не намерена отказываться от введения С-400 на боевое дежурство. Планируются, что в ближайшее время они будут развернуты в отдельных районах страны.