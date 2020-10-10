В Израиле на военной базе подрались военнослужащие двух рот

Сегодня, 09:12

Ольга Громова

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В Израиле на военной базе подрались военнослужащие двух рот

На базе 84-ой мотопехотной бригады Армии обороны Израиля «Гивати» произошла массовая драка - подрались военнослужащие двух рот. О ней сообщает «МК» со ссылкой на newsru.co.il.

Предварительно установлено, что зачинщиками массовой драки стали солдаты из батальона пустынных разведчиков - в нем, в основном, несут службу бедуины и друзы. Конфликт, переросший в рукопашную, мог вспыхнуть на этнической почве.

В результате выяснения отношений между военнослужащими пострадали 21 человек, в том числе один офицер. Семеро солдат с легкими травмами были госпитализированы. Остальным медики оказывали медпомощь на территории военной базы.

Командование бригады «Гивати» пытается выяснить все причины и обстоятельства массовой драки. Военные заинтересованы в том, чтобы выявить зачинщиков и жестко наказать их с тем, чтобы другим неповадно было  впредь подобные инциденты между военнослужащими армии Израиля не фиксировались.


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