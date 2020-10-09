В Сирии российская авиабаза «Хмеймим» находится в опасности

Сегодня, 21:52

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В Сирии российская авиабаза «Хмеймим» находится в опасности

На российскую военную авиабазу в Сирии совершена беспрецедентная атака.

По данным информиздания «Русская весна», протурецкие джихадисты предприняли, возможно, самую опасную атаку на российскую военную авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Сообщается, что угроза висит над россиянами и в настоящее время и при этом возникают серьезные опасения по поводу дальнейшего функционирования и даже существования аэродрома «Хмеймим».

Как отмечают авторы издания, боевики и раньше выполняли поджоги. Летящий от костров дым, достигая военного аэродрома,  очень ограничивал применение средств боевой авиации. 

Сейчас же ситуация просто критическая: шансы, что военный аэродром будет уничтожен, чрезвычайно велики. Правда, речь об эвакуации военных из России пока не ведется. 

«Стоит отметить, что пожары возобновились спустя месяц и, по удивительной случайности, как раз совпали с появлением сильного ветра из восточных районов страны. Одновременно с этим значительная часть очагов возникла в окрестностях российских баз. Совокупность данных факторов позволяет сделать предположение, что западные провинции страны стали жертвами спланированной акции против сирийского правительства и поддерживающих его российских военных», - отмечают корреспонденты.

И подчеркивают, что такой точки зрения придерживается и профессор климатологии Тишринского университета в провинции Латакия доктор Эр-Рияд Кара Фалах, который назвал вчерашние воспламенения «крупной и систематической диверсионной операцией, угрожающей экологической, экономической и туристической безопасности Сирии». Из того, что более 20 пожаров вспыхнули в труднодоступных лесных массивах и из-за других факторов, ученый сделал вывод, что пожары - дело рук человека или группы лиц. Они следят за изменением погоды и выжидают, пока ветер поможет быстрому распространению огня.

Сейчас эксперты видят проблему даже не в том, что пожары и дым могут спровоцировать сбои в работе российских средств ПВО, «закрыв» им воздушные цели. Пожалуй, самое страшное сейчас: пожар может подойти вплотную к военному аэродрому. Сирийские пожарные не смогут своими силами остановить огонь.


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