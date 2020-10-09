В Сирии российская авиабаза «Хмеймим» находится в опасности

На российскую военную авиабазу в Сирии совершена беспрецедентная атака.
По данным информиздания «Русская весна», протурецкие джихадисты предприняли, возможно, самую опасную атаку на российскую военную авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Сообщается, что угроза висит над россиянами и в настоящее время и при этом возникают серьезные опасения по поводу дальнейшего функционирования и даже существования аэродрома «Хмеймим».
Как отмечают авторы издания, боевики и раньше выполняли поджоги. Летящий от костров дым, достигая военного аэродрома, очень ограничивал применение средств боевой авиации.
Сейчас же ситуация просто критическая: шансы, что военный аэродром будет уничтожен, чрезвычайно велики. Правда, речь об эвакуации военных из России пока не ведется.
И подчеркивают, что такой точки зрения придерживается и профессор климатологии Тишринского университета в провинции Латакия доктор Эр-Рияд Кара Фалах, который назвал вчерашние воспламенения «крупной и систематической диверсионной операцией, угрожающей экологической, экономической и туристической безопасности Сирии». Из того, что более 20 пожаров вспыхнули в труднодоступных лесных массивах и из-за других факторов, ученый сделал вывод, что пожары - дело рук человека или группы лиц. Они следят за изменением погоды и выжидают, пока ветер поможет быстрому распространению огня.
Сейчас эксперты видят проблему даже не в том, что пожары и дым могут спровоцировать сбои в работе российских средств ПВО, «закрыв» им воздушные цели. Пожалуй, самое страшное сейчас: пожар может подойти вплотную к военному аэродрому. Сирийские пожарные не смогут своими силами остановить огонь.
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