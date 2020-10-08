Эксперт: Баку использует перемирие для передислокации войск

10 октября политолог Тигран Абрамян сообщил о заявлении Азербайджан о гуманитарном перемирии с целью передислоцировать свою армию. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«То, что Азербайджан своим заявлением о гуманитарном перерыве попытался выиграть для себя время – это очевидно. Данное действие даст им возможность предоставить позицию в разных военных направлениях», - сообщает политолог.

Также Абрамян утверждает, что их планы оборвала оборонительная армия Карабаха. Ранее в действиях Азербайджана политолог отметил заметную активизацию военных действий с целью максимально улучшить свою дислокацию.

«С самого утра идут ожесточенные бои, в которых основные удары обеспечиваются беспилотниками. Также активно используются ракетно-артиллерийские установки», - уточнил Тигран.

Напомним, что 10 октября в Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Зограба Мнацаканяна. Российская сторона на переговоры отправила МИД России Сергея Лаврова. Совещание продлилось 11 часов. В результате был подписан документ, состоящий из четырех пунктов. Главным из них стало объявление о гуманитарном перемирии с 12:00 10 октября.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался 27 сентября на территории Нагорно-Карабахской Республики. По сегодняшним данным с обеих сторон имеется большое количество жертв и раненых.