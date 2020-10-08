Эксперт: Баку использует перемирие для передислокации войск

Вчера, 22:38

0

Image 16+
Эксперт: Баку использует перемирие для передислокации войск

10 октября политолог Тигран Абрамян сообщил о заявлении Азербайджан о гуманитарном перемирии с целью передислоцировать свою армию. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«То, что Азербайджан своим заявлением о гуманитарном перерыве попытался выиграть для себя время – это очевидно. Данное действие даст им возможность предоставить позицию в разных военных направлениях», - сообщает политолог.

Также Абрамян утверждает, что их планы оборвала оборонительная армия Карабаха. Ранее в действиях Азербайджана политолог отметил заметную активизацию военных действий с целью максимально улучшить свою дислокацию.

«С самого утра идут ожесточенные бои, в которых основные удары обеспечиваются беспилотниками. Также активно используются ракетно-артиллерийские установки», - уточнил Тигран.

Напомним, что 10 октября в Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Зограба Мнацаканяна. Российская сторона на переговоры отправила МИД России Сергея Лаврова. Совещание продлилось 11 часов. В результате был подписан документ, состоящий из четырех пунктов. Главным из них стало объявление о гуманитарном перемирии с 12:00 10 октября.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался 27 сентября на территории Нагорно-Карабахской Республики. По сегодняшним данным с обеих сторон имеется большое количество жертв и раненых.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В США готовят замену бумажному доллару

8-10-2020, 16:00

Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

8-10-2020, 15:16

Су-30 сбил попытавшийся скрыться американский самолет

8-10-2020, 14:14

В Казахстане хотят ввести должность шерифа

8-10-2020, 14:10

Эрдоган рассказал, когда Турция выведет свои войска из Сирии

8-10-2020, 12:52

Назван фактор смерти от коронавируса

8-10-2020, 12:25

В Тихом океане появилось загадочное пятно со специфическим запахом

8-10-2020, 11:56

Журналист NYT заявил об обнаружении в Азербайджане истребителей F-16

8-10-2020, 11:20

Американское издание объяснило «ненужность» танков в Нагорном Карабахе

8-10-2020, 11:09

Соцсети заявили о приезде бойцов ЧВК «Вагнер» в Карабах

8-10-2020, 08:35

Азербайджан огласил список уничтоженной техники армии Армении

7-10-2020, 20:22

Британия попыталась запугать РФ флотом, но стала посмешищем в Сети

7-10-2020, 12:56

Турецкая Sabah: Армению на войну в Карабахе спровоцировал другой игрок

7-10-2020, 10:53

США боятся пересекать черту в отношениях с Россией

7-10-2020, 09:48

В Карабахе замечены российские военные, которых могли доставить спецбортом Ил-76

7-10-2020, 09:05

Украинский АН-22А совершил перелет из Азербайджана в Киев

7-10-2020, 07:44

В США для разведки ПВО РФ замаскировали военный RC-135W под Boeing 707

6-10-2020, 21:11

SyriaHR: турецкие войска заблокировали российских военных в Сирии

6-10-2020, 17:06

Удары турецких беспилотников по Карабаху транслируют на улицах Баку

6-10-2020, 17:03

Добровольцами в Карабах записались 500 армянок

6-10-2020, 14:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров