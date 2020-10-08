Азербайджан показал на видео уничтожение армянских военных

Сегодня, 07:56

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Азербайджан показал на видео уничтожение армянских военных

9 октября пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о том, что их армия убила и ранила множество армянских военных. 

Пресс-служба опубликовала видео на платформе YouTube, где можно увидеть момент уничтожения армянских позиций с воздуха. Под роликом была подпись, в которой сообщалось, что с 8 на 9 октября проходили крайне ожесточенные бои, в ходе которых было убито и ранено множество военнослужащих Армении.

Уточнилось, что погиб и начальник артиллерии Вооруженных сил Армении подполковник Арман Дермеян. Тяжелые ранения получил полковник и начальник штаба горнострелковой дивизии Самвел Григорян.


К военным трофеям Азербайджана относятся 13 танков Т-72, 2 боевые машины, 4 системы «Град», 2 системы радиолокации и множество прочей автомобильной техники. На свою сторону было перетянуто 6 танков Т-72 в рабочем состоянии.

Напомним, что 27 сентября между Азербайджаном и Арменией начался военный конфликт по причине спорной территории – Нагорно-Карабахской Республики. Обе стороны обвинили друг друга об обстреле позиций и объявили о военном положении.

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