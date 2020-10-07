Политологи оценили вероятность российско-турецкой войны за Нагорный Карабах

Политологи многих стран допускают, что конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах может перейти в иную плоскость. В маленькую войну на Кавказе могут быть втянуты большие игроки - Россия и Турция. Последняя, как известно, является членом НАТО.

Анкара ранее неоднократно призывала Ереван уйти из «оккупированного» Карабаха. Президент страны Реджел Тайип Эрдоган заявлял, что мир может быть достигнут, если Армения уйдет с территории, принадлежащей Азербайджану.

Россия всерьез обеспокоена конфликтом в Карабахе. Президент страны Владимир Путин призвал стороны прекратить боевые действия.

Армения долгое время является близким союзником России в военно-промышленном секторе. В своем время Ереван первым удостоился возможности купить баллистические комплексы «Искандер». Ко всему РФ связана обязательствами по ОДКБ.

Возникает довольно сложная дилемма. Если Анкара вступит в конфликт, Армения может потребовать от Кремля того же. Однако политологи считают крайне низкой вероятность реальных боевых действий между РФ и Турцией. И у этой точки зрения есть свое объяснение, пишет сетевое издание «Интересная Россия».

Турция - член НАТО, а РФ совершенно не нужен вооруженный конфликт с членом НАТО у себя под боком - в непосредственной близости от собственных границ.