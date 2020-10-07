Два российских журналиста и их гид ранены в Карабахе

Российские журналисты Юрий Котенок и Левон Арзанов, а также их гид были ранены вчера, восьмого октября, в карабахском городе Шуши. Военкоры пострадали при ударе Азербайджана по церкви Святого Христа Всеспасителя, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Состояние Юрия Котенка на текущий момент оценивается как тяжелое. Его в срочном порядке госпитализировали в Степанакерт, где было произведено хирургическое вмешательство.

ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что раненого блогера Котенка оперировали лучшие врачи. Прямой угрозы его жизни сейчас нет. Возможно, вскоре Котенка переправят на лечение в Армению. У Арзанова относительно легкие травмы.

Вчера Армения официально сообщила о том, что азербайджанский беспилотник нанес удар по церкви, построенной в XIX веке. Баку свою причастность к атаке религиозного сооружения отрицает.

Это уже не первый прецедент в Карабахе, когда страдают журналисты. Первого октября появилась информация о том, что под обстрел попали корреспонденты, сотрудничающие с иностранными изданиями, в том числе «Анадолу», TRT и IHA.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в очередной раз 27 сентября. На территории республики вновь идут ожесточенные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.