Власти Армении ужесточили условия военного положения

Сегодня, 09:26

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Власти Армении ужесточили условия военного положения

Минобороны Армении заявили об ужесточении действующего в стране военного положения. 27 сентября военный режим был введен впервые из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Теперь население страны ждут дополнительные ограничения, информирует «Новостной фронт».

По решению кабмина от 8 октября, всем должностным лицам Армении запрещается какая-либо агитация, ставящая под сомнение, критикующая или опровергающая обороноспособность Армении и Нагорного Карабаха. Также нельзя создавать и публиковать любые агитационные плакаты, листовки, брошюры и газеты. За выполнением всех этих требований постановили следить сотрудников правоохранительных органов.

Полицию дополнительно наделили правом принудительно требовать прекращение распространения агитационный информации и изымать соответствующее печатное оборудование, копировальные аппараты и радио-аудиовещательную технику.

Как отмечают эксперты, такие решения правительства могут свидетельствовать о постепенном подрыве авторитета властей у местных жителей. Ужесточением действующего военного положения правительство намерено усилить государственную безопасность, увеличить чувство национального единства граждан и укрепить оборонную способность Армении.

Напоминаем, что усиление конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострилось 27 сентября, вследствие чего произошел массированный обоюдный обстрел армиями этих государств. Президент России Владимир Путин 8 октября призвал участников конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и совершить обмен пленными, а также телами погибших. На данный момент недоговоренность государств продолжает сказываться на гибели военных, а также местных жителей обеих стран.

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