Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

Украина может разрешить НАТО создать свою военную базу, о чем сообщил в интервью корреспонденту BBC министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Взгляд.Ру .

Кулеба отметил, что Киев может предложить НАТО создать военную базу в Николаевской области. Там могут разместиться Военно-морские силы Великобритании.

Сейчас, к слову, в Николаевской области проводятся военные учения, в которых участвует 450 британских десантников. Министр добавил, что украинские власти не будут против, чтобы солдаты страны-члена НАТО «останутся».

«С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку», — подчеркнул Кулеба.

Комментируя слова украинского министра, политолог Михаил Погребинский заявил, что он снова «дразнит Москву», поскольку понимает, что вопрос о размещении базы НАТО в стране — это «красная линия» для российских властей.

Стоит учитывать, что военная база в Николаевской области позволит НАТО получить еще больше информации о Вооруженных силах РФ.

Тем не менее, Погребинский считает, что полноценной военной базы НАТО в Николаевской области не будет, а вот переброску британских инструкторов для обучения украинских военных он не исключил.