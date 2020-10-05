Су-30 сбил попытавшийся скрыться американский самолет

Сегодня, 14:14

Ольга Громова

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Су-30 сбил попытавшийся скрыться американский самолет

Истребитель ВВС Венесуэлы Су-30 после неоднократных предупреждений был вынужден сбить на поражение американский самолет, нарушивший воздушное пространство страны. Об этом сообщает Avia.pro, ссылаясь на свои источники информации.

Дата инцидента не приводится, но отмечается, что «американца» заметили у Сантаны. Вначале экипаж истребителя выдал несколько предупреждений и потребовал покинуть государственную границу. После того, как требование было проигнорировано, по самолету ВВС США была выпущена ракета. Указывается, что речь идет о боеприпасе «воздух-поверхность», хотя обычно применяются ракеты «воздух-воздух».

Самолет после попадания якобы рухнул прямо на взлетно-посадочную полосу, этот момент попал на видео.

Сколько человек было на борту сбитого самолета и выжили ли они не сообщается. Но указывается, что это уже второй за месяц самолет, сбитый ВВС Венесуэлы.

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