В Казахстане хотят ввести должность шерифа

В недалеком будущем в Республике Казахстан власти могут учредить должности шерифов. Подобные полицейские вакансии руководителей полицейских участков давно и эффективно существуют в США и ряде мировых государств. Информация об этом получена от руководителя департамента кадровой политики МВД Айдара Сайтбекова, сообщает издание Tengrinews.kz, публикующая новости Кзахстана и новости Костаная сегодня.

«Нами прорабатываются все плюсы и минусы шерифской работы. Вакансия пользуется популярностью в США, Великобритании, Канаде. Посольское ведомство США обещает свою всяческую поддержку по внедрению этой должности», — объяснил Сайтбеков во время проведения брифинга.

Руководитель ведомства обозначил приоритеты принципа, когда полицейский всегда рядом.

«Мы не настаиваем на том, что все правоохранители обязаны немедленно выйти на улицу. В основу принципа положена идея, что полицейский мгновенно возникает именно там, где он нужен более всего. Таких мест обычно три. Первое представляет собой островок безопасности для граждан. Там не обязательно постоянно дежурить полицейским. Однако опасность может появиться в исключительных моментах. Второе место представляет собой кластер с частичной безопасностью. Полицейские там должны появиться только в определенные моменты, когда возникает большое скопление людей. Третье — это явно опасные точки, где всегда должны дежурить полицейские», — объяснил Айдар Сайтбеков.

МВД осуществляет мониторинг всех населенных пунктов страны. Специалисты корректируют маршруты патрульных полицейских. Учитывая обозначенный принцип, правоохранительные структуры будут осуществлять патрулирование кластеров, наиболее криминогенных и опасных во всех населенных пунктах. Одновременно в планах руководства силовых структур проведение монтажа круглосуточных модульных постов дежурных полицейских.

Должность шерифа является административно-судебной. Шериф округа США представляет собой руководителя департамента или офиса шерифа — окружной полиции. В Великобритании шериф — это главный представитель правительства страны в графстве, в котором он выполняет административную работу.

Учитывая высокую эффективность мировых институтов шерифов, казахская полиция в недалеком будущем, возможно, будет внедрять в своей деятельности данную должность. После детальной проработки всех достоинств и недостатков, руководством МВД будет приниматься окончательное решение.