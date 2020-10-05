В Казахстане хотят ввести должность шерифа

В недалеком будущем в Республике Казахстан власти могут учредить должности шерифов. Подобные полицейские вакансии руководителей полицейских участков давно и эффективно существуют в США и ряде мировых государств. Информация об этом получена от руководителя департамента кадровой политики МВД Айдара Сайтбекова, сообщает издание Tengrinews.kz, публикующая новости Кзахстана и новости Костаная сегодня.
Руководитель ведомства обозначил приоритеты принципа, когда полицейский всегда рядом.
МВД осуществляет мониторинг всех населенных пунктов страны. Специалисты корректируют маршруты патрульных полицейских. Учитывая обозначенный принцип, правоохранительные структуры будут осуществлять патрулирование кластеров, наиболее криминогенных и опасных во всех населенных пунктах. Одновременно в планах руководства силовых структур проведение монтажа круглосуточных модульных постов дежурных полицейских.
Должность шерифа является административно-судебной. Шериф округа США представляет собой руководителя департамента или офиса шерифа — окружной полиции. В Великобритании шериф — это главный представитель правительства страны в графстве, в котором он выполняет административную работу.
Учитывая высокую эффективность мировых институтов шерифов, казахская полиция в недалеком будущем, возможно, будет внедрять в своей деятельности данную должность. После детальной проработки всех достоинств и недостатков, руководством МВД будет приниматься окончательное решение.
Комментировать